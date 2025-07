Naturellement visites Visites du 9équin Gueugnon

Naturellement visites Visites du 9équin

181 Route de Rigny Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15 2025-08-13

Naturellement visites, le concept de l’Office de Tourisme pour découvrir des métiers passions. Cette écurie active offre aux chevaux un cadre bienveillant, à Gueugnon, naturel et stimulant, propice à son bien-être et à son épanouissement. Christelle et Vivian vous proposent également des séances de médiation animale et d’équicoaching, des approches thérapeutiques qui favorisent la confiance en soi, la gestion du stress et la reconnexion au moment présent. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

181 Route de Rigny Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

