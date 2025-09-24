Natur’Elles Aventures 1er rallye électroféminin au monde ! Moustiers-Sainte-Marie

Natur’Elles Aventures 1er rallye électroféminin au monde ! Moustiers-Sainte-Marie mercredi 24 septembre 2025.

Natur’Elles Aventures 1er rallye électroféminin au monde !

Diverses étapes de la région PACA dont Moustiers-Ste-Marie ! Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-24

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-24

Du 21 au 27 Septembre 2025, un challenge d’orientation unique au monde en binôme 100% féminin qui mixe circuit en voiture électrique, trek et activités de pleine nature !

Elles seront de passage sur Moustiers-Ste-Marie les 24 et 25 Septembre 2025 !

.

Diverses étapes de la région PACA dont Moustiers-Ste-Marie ! Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 54 80 contact@naturellesaventures.fr

English : Natur’Elles Aventures: the world’s 1st electro-female rally!

From 21 to 27 September 2025, a unique orienteering challenge for pairs of 100% women, combining a tour in an electric car, trekking and outdoor activities!

They’ll be in Moustiers-Ste-Marie on 24 and 25 September 2025!

German : Natur’Elles Aventures: 1. elektrofeminine Rallye der Welt!

Vom 21. bis 27. September 2025 findet ein weltweit einzigartiges Orientierungsrennen für Frauen statt, das eine Mischung aus Elektroauto-Rundfahrt, Trekking und Aktivitäten in der freien Natur bietet!

Sie werden am 24. und 25. September 2025 in Moustiers-Ste-Marie vorbeikommen!

Italiano : Natur’Elles Aventures: il primo rally elettro-femminile del mondo!

Dal 21 al 27 settembre 2025, una sfida unica di orienteering per coppie di donne al 100%, che combina un tour in auto elettrica, trekking e attività all’aria aperta!

Saranno a Moustiers-Ste-Marie il 24 e 25 settembre 2025!

Espanol :

Del 21 al 27 de septiembre de 2025, ¡un desafío de orientación único para parejas de mujeres al 100%, que combina un recorrido en coche eléctrico, senderismo y actividades al aire libre!

¡Estarán en Moustiers-Ste-Marie los días 24 y 25 de septiembre de 2025!

L’événement Natur’Elles Aventures 1er rallye électroféminin au monde ! Moustiers-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie