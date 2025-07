Natur’Game Aureilhan

Natur’Game Aureilhan vendredi 11 juillet 2025.

Natur’Game

Mairie d’Aureilhan Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Chasse au trésor en famille muni d’un carnet de route, d’une boussole, partez à la découverte de la forêt des Landes… et retrouvez le trésor !

A partir de 6 ans mais les petits peuvent participer avec leurs frères et sœurs (Présence des parents obligatoire)

Heure et lieu de RDV 9h30 à la mairie d’Aureilhan

Durée 2h30

Tarif 4 €/ enfant à partir de 3 ans.

Conditions d’accès Véhicule personnel / Chaussures fermées obligatoires / Tenue adaptée à la météo / De l’eau / Lotion anti-moustiques

Maximum 15 enfants Mini 4 enfants

Inscription obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Billets non modifiables non remboursables -consultez les CGV sur mimizan-tourisme.com

Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

L’OIT peut annuler si des consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles. .

Mairie d’Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Natur’Game

German : Natur’Game

Italiano :

Espanol : Natur’Game

L’événement Natur’Game Aureilhan a été mis à jour le 2025-04-08 par OT Mimizan