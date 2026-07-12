Informations pratiques

Bias

Natur’Game

Mairie de Bias Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Chasse au trésor en famille muni d’un carnet de route, d’une boussole, partez à la découverte de la forêt des Landes… et retrouvez le trésor !

A partir de 6 ans, mais les petits peuvent participer avec leurs frères et sœurs (Présence des parents obligatoire)

Consignes d’inscription inscrire tous les enfants présents, pas les parents.

Heure et lieu de RDV 9h30 à la mairie de Bias

Durée 2h30

Tarif 4 €/ enfant à partir de 3 ans.

Conditions d’accès Véhicule personnel /Chaussures fermées obligatoires /Tenue adaptée à la météo /De l’eau /Lotion anti-moustiques

Maximum 15 enfants Mini 4 enfants

Inscription obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles. .

Mairie de Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Natur’Game

L’événement Natur’Game Bias a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Mimizan