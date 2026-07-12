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AGENDA · Bias

Natur’Game Bias

vendredi 7 août 2026 · Bias

Natur’Game Bias

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Mairie de Bias
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif

Bias

Natur’Game

Mairie de Bias Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Chasse au trésor en famille muni d’un carnet de route, d’une boussole, partez à la découverte de la forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans, mais les petits peuvent participer avec leurs frères et sœurs (Présence des parents obligatoire)
Consignes d’inscription inscrire tous les enfants présents, pas les parents.
Heure et lieu de RDV 9h30 à la mairie de Bias
Durée 2h30
Tarif 4 €/ enfant à partir de 3 ans.
Conditions d’accès Véhicule personnel /Chaussures fermées obligatoires /Tenue adaptée à la météo /De l’eau /Lotion anti-moustiques
Maximum 15 enfants Mini 4 enfants
Inscription obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/
Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.
L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles.   .

Mairie de Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Natur’Game

L’événement Natur’Game Bias a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Mimizan

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