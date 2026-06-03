Natur’Game Bias
Natur’Game Bias vendredi 14 août 2026.
Bias
Natur’Game
Mairie de Bias Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Chasse au trésor en famille muni d’un carnet de route, d’une boussole, partez à la découverte de la forêt des Landes… et retrouvez le trésor !
A partir de 6 ans, mais les petits peuvent participer avec leurs frères et sœurs (Présence des parents obligatoire)
Consignes d’inscription inscrire tous les enfants présents, pas les parents.
Heure et lieu de RDV 9h30 à la mairie de Bias
Durée 2h30
Tarif 4 €/ enfant à partir de 3 ans.
Conditions d’accès Véhicule personnel Chaussures fermées obligatoires Tenue adaptée à la météo De l’eau Lotion anti-moustiques
Maximum 15 enfants Mini 4 enfants
Inscription obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/
Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse.
L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles. .
Mairie de Bias Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Natur’Game
L’événement Natur’Game Bias a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Mimizan
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