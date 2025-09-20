Natur’Games Munchhausen

Natur’Games Munchhausen samedi 20 septembre 2025.

Natur’Games

81 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2025-09-20 12:30:00

Début : Samedi 2025-09-20 12:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Vous voulez vous défouler et vous amuser entre amis ou en famille ? Alors n’hésitez plus et découvrez les Natur’Games. Participez aux différentes épreuves physiques comme mentales par équipes de 6 personnes (à partir de 15 ans). Prévoyez de vieux habits salissables. Début des épreuves 14h. Les games se dérouleront tout au long de l’après-midi et seront suivies d’une remise des prix. Buvette et restauration sur place (soirée tartes flambée à partir de 18h30). .

81 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 09 39 25 pfuschevents@gmail.com

English :

If you want to let off steam and have fun with friends or family, discover Natur’Games. Take part in a variety of physical and mental challenges in teams of 6 (from 15 years upwards). Bring old, dirty clothes. Events start at 2pm. Games will take place throughout the afternoon, followed by a prize-giving ceremony. Refreshments and catering on site.

German :

Wenn Sie sich austoben und mit Freunden oder der Familie Spaß haben wollen, entdecken Sie die Natur’Games. Nehmen Sie in Teams von 6 Personen (ab 15 Jahren) an verschiedenen körperlichen wie geistigen Prüfungen teil. Bringen Sie alte, schmutzige Kleidung mit. Beginn der Wettkämpfe 14 Uhr. Die Games finden den ganzen Nachmittag über statt und werden von einer Preisverleihung gefolgt. Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Se volete sfogarvi e divertirvi con gli amici o la famiglia, scoprite i Natur’Games. Partecipate alle varie sfide fisiche e mentali in squadre di 6 persone (dai 15 anni in su). Portate vestiti vecchi e sporchi. Gli eventi iniziano alle 14.00. I giochi si svolgeranno per tutto il pomeriggio e saranno seguiti da una cerimonia di premiazione. Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

Si quieres desahogarte y divertirte con amigos o en familia, descubre los Natur’Games. Participa en los diferentes desafíos físicos y mentales en equipos de 6 personas (a partir de 15 años). Traiga ropa vieja y sucia. Las pruebas comienzan a las 14 h. Los juegos se desarrollarán a lo largo de toda la tarde e irán seguidos de una ceremonia de entrega de premios. Refrescos y catering in situ.

