NATURO’LAC Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
NATURO’LAC Sainte-Foy-d’Aigrefeuille mardi 28 avril 2026.
NATURO’LAC
LAC DU VAL DE SAUNE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:00:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Passez-un moment familial autour du lac de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, à la découverte de son patrimoine naturel et des oiseaux qui s’y promènent.
Cette sortie sera focalisée sur les oiseaux, avec la Ligue de Protection des Oiseaux !
Rejoignez nous pour une aventure fascinante en pleine nature, la tête en l’air, à la découverte des oiseaux ! Plusieurs ateliers se succèderont pour apprendre à les repérer, les observer et les reconnaitre.
Cet atelier spécial pour les enfants (3-6 ans) permettra également de connaitre les oiseaux qui nous entourent, leur alimentation, leur mode d’habitat et de reproduction, et les précautions pour préserver leur cadre de vie.
Rendez-vous au lac du Val de Saune à Sainte-Foy d’Aigrefeuille pour environ 1h00 d’animation, avec LPO.
Idéal pour les enfants entre 3 et 6 ans.
Tarifs 5€ par enfant, gratuit pour les adultes accompagnants.
Inscriptions obligatoires au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr 5 .
LAC DU VAL DE SAUNE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
English :
Spend some family time around the Sainte-Foy-d’Aigrefeuille lake, discovering its natural heritage and the birds that live there.
