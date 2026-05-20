Vallègue

NATURO’LAC SPECIAL REPTILES

LAC DE VALLEGUE Vallègue Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ils vous font peur et pourtant ils sont si précieux pour nos systèmes. Embarquez avec Lauragais Nature pour une découverte des reptiles du bord du lac.

Prenez le temps d’observer la nature dans un cadre calme et naturel. En forêt ou au bord d’un lac, nous apprendrons à (re)découvrir les richesses qu’elle nous offfre, à en prendre soin et à s’amuser avec autour de plusieurs ateliers pratiques et créatifs.

Nous serons accompagné de Lauragais Nature, qui nous emmènera sur les traces de ses créatures aussi fascinantes que, parfois, effrayants.

Rendez-vous au lac de Vallègue pour environ 1h d’animation nature pour les enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire. .

LAC DE VALLEGUE Vallègue 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 08 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

They scare you, yet they’re so precious to our systems. Come aboard with Lauragais Nature for a discovery of lakeside reptiles.

L’événement NATURO’LAC SPECIAL REPTILES Vallègue a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE