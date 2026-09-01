Informations pratiques

Saint-Pavace

Naturorando

Saint Pavace Saint-Pavace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Naturorando

Allier naturopathie, marche et détente.

Chaque samedi matin de 9h à 12h, retrouvons-nous pour une marche en Nature (environ 6km). Après notre marche et autour d’une boisson détoxifiante, nous échangerons sur un thème de naturopathie (nutrition, gestion du stress, sommeil…) et je répondrais à vos questions. Je prévois pour vous des supports écrits pour garder précieusement ces informations.

Pour finir notre séance, nous profiterons d’un moment de relaxation avec une méditation guidée et un exercice de respiration.

La Nature sera notre cocon de bien-être et à cette occasion, je vous donnerais la liste des bienfaits qu’elle procure. Vous verrez, c’est bluffant! .

Saint Pavace Saint-Pavace 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 40 89 37 bihrmarion@gmail.com

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English :

L’événement Naturorando Saint-Pavace a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72