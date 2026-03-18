Naucelle on raconte les arts en occident romantique Naucelle
Naucelle on raconte les arts en occident romantique Naucelle lundi 23 mars 2026.
Naucelle on raconte les arts en occident romantique
7 rue de Villelongue Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Avec Brigitte Marolle
Conférence gratuite suivie d’un repas. .
7 rue de Villelongue Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 14 59 52 40
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English :
With Brigitte Marolle
L’événement Naucelle on raconte les arts en occident romantique Naucelle a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)