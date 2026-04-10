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Naucelle on raconte The Beatles Naucelle

Naucelle on raconte The Beatles Naucelle

Naucelle on raconte The Beatles Naucelle mardi 21 avril 2026.

Adresse : place de l'hôtel de ville

Ville : 12800 Naucelle

Département : Aveyron

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : Gratuit

Naucelle

Naucelle on raconte The Beatles

place de l’hôtel de ville Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Conférence gratuite suivie d’un repas.
Avec Rémy Genty.   .

place de l’hôtel de ville Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 01 34 

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English :

Free conference followed by a meal.

L’événement Naucelle on raconte The Beatles Naucelle a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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