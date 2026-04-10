Naucelle

Naucelle on raconte The Beatles

place de l’hôtel de ville Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Conférence gratuite suivie d’un repas.

Avec Rémy Genty. .

place de l’hôtel de ville Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 01 34

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English :

Free conference followed by a meal.

L’événement Naucelle on raconte The Beatles Naucelle a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)