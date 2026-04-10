Naucelle on raconte The Beatles Naucelle
Naucelle on raconte The Beatles Naucelle mardi 21 avril 2026.
Naucelle
Naucelle on raconte The Beatles
place de l’hôtel de ville Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Conférence gratuite suivie d’un repas.
Avec Rémy Genty. .
place de l’hôtel de ville Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 01 34
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English :
Free conference followed by a meal.
L’événement Naucelle on raconte The Beatles Naucelle a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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