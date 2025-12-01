Naumad Christmas Night Domaine Naumad Champignelles

Naumad Christmas Night

Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 02:00:00

2025-12-20

Une soirée de Noël comme tu n’en as jamais vécue…

Rendez-vous au Domaine Naumad pour une nuit festive, chaleureuse et pleine de surprises. On t’a concocté un cocktail parfait entre magie de Noël, danse, ambiance sauvage et moments partagés

Au programme

– Cours de salsa & bachata remix spécial Noël

– Soirée dansante jusqu’à 2h latino

– Karaoké & blind test latino spécial Noël

– Tirage au sort avec cadeaux à gagner

– Coin photo déjanté

– Déco & ambiance féérique

– Bar de Noël vin chaud, cocktails épicés, douceurs sucrées & salées

Dresscode conseillé détail rouge, doré ou look de Noël

Entrée gratuite

Viens danser, rire, chanter et terminer l’année en beauté avec la tribu Naumad.

Une seule date. Une seule ambiance. Et toi, tu viens ? .

