Naumad Christmas Night Domaine Naumad Champignelles
Naumad Christmas Night Domaine Naumad Champignelles samedi 20 décembre 2025.
Naumad Christmas Night
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 02:00:00
2025-12-20
Une soirée de Noël comme tu n’en as jamais vécue…
Rendez-vous au Domaine Naumad pour une nuit festive, chaleureuse et pleine de surprises. On t’a concocté un cocktail parfait entre magie de Noël, danse, ambiance sauvage et moments partagés
Au programme
– Cours de salsa & bachata remix spécial Noël
– Soirée dansante jusqu’à 2h latino
– Karaoké & blind test latino spécial Noël
– Tirage au sort avec cadeaux à gagner
– Coin photo déjanté
– Déco & ambiance féérique
– Bar de Noël vin chaud, cocktails épicés, douceurs sucrées & salées
Dresscode conseillé détail rouge, doré ou look de Noël
Viens danser, rire, chanter et terminer l’année en beauté avec la tribu Naumad.
Une seule date. Une seule ambiance. Et toi, tu viens ? .
English : Naumad Christmas Night
