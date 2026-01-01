Naumad Nuevo Soirée latina du Nouvel an Domaine Naumad Champignelles

Naumad Nuevo Soirée latina du Nouvel an

Domaine Naumad 5 Les Perriaux Champignelles Yonne

Le 31 décembre, la famille Naumad n’a pas pu se retrouver.

Alors on a décidé de le faire autrement.

En janvier. Ensemble. En dansant.

L’ESPRIT NAUMAD NUEVO

Naumad Nuevo, c’est le Nouvel An qu’on n’a pas fait. Pas dans la précipitation. Pas dans le bruit. Mais dans le partage, la danse et la convivialité.

Une soirée simple, chaleureuse, ouverte à tous.

Que tu viennes pour danser, pour l’ambiance, ou juste pour passer un bon moment, tu es à ta place.

LES 3 PILIERS DE LA SOIRÉE

– LA TENUE QUI A COMPTÉ

Ce soir-là, viens avec une tenue ou un accessoire qui a compté pour toi en 2025. Un vêtement dans lequel tu t’es senti bien, confiant, aligné.

Un souvenir positif que tu choisis d’emmener avec toi en 2026.

Pas de déguisement. Pas de code couleur.

Juste quelque chose qui a du sens pour toi.

– LES MESSAGES NUEVO

Tout au long de la soirée, tu pourras laisser un message qui sera projeté sur l’écran géant.

Une seule question En 2026, j’ai envie de…

Un mot, une phrase, une intention.

Anonyme ou signée, à toi de choisir.

Ces messages parleront uniquement du futur, de ce que tu veux vivre, créer, oser.

– LE COMPTE À REBOURS

À minuit, on fera ensemble le compte à rebours du Nouvel An.

Celui qu’on n’a pas pu vivre le 31 décembre.

Un moment simple, collectif, sans artifices.

Juste la musique, la lumière, et l’énergie d’être réunis.

COURS DE DANSE 20H

Avec Sébastien Massaro. Avant la soirée, place à un cours spécial, ouvert à tous les danseurs. Ce n’est pas un cours classique de salsa ou de bachata.

Thème du cours Renversés, séquences et attitude dans la danse.

Un travail autour

– des renversés accessibles et élégants

– de la posture et de la connexion

– de l’attitude et de la présence dans la danse

Un cours pensé pour améliorer ton style, gagner en confiance et développer une danse plus fluide et expressive, idéale pour la danse sociale.

BAR & EXPÉRIENCE GOURMANDE

Pour prolonger l’esprit du réveillon, une carte spéciale sera proposée au bar

?? La Bouteille Nuevo

Bouteille de champagne accompagnée de mignardises, à partager

?? Le Nuevo

Cocktail signature de la soirée

?? L’Assiette Réveillon

Foie gras et accompagnements, préparée à la demande

?? Le Plateau Fromages Nuevo

Seul ou à partager

Les tables seront dressées pour l’occasion, dans une ambiance champêtre et élégante, éclairées à la bougie, pour créer un vrai moment de partage. .

