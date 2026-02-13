NAUSICAÄ de la vallée du vent, Ciné Saint-Leu, Amiens

NAUSICAÄ de la vallée du vent Samedi 14 février, 14h00 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:15:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:15:00+01:00

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä, capable de communiquer avec tous les êtres vivants…

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/312?showId=16638 »}]

Nausicaä de la vallée du vent – Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de… Ciné St-Leu NAUSICAÄ de la vallée du vent