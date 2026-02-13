Nausicaä de la Vallée du Vent, L’Atalante, Bayonne

Nausicaä de la Vallée du Vent Samedi 14 février, 18h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Séance présentée par les étudiants du ciné-club les Passagers

L'Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Les mycéliades – Dans un monde où la nature est hostile à l’Homme, Nausicaä – princesse de la Vallée du Vent – se bat pour protéger son village. Mais la guerre des hommes frappe à leur porte. Les v… L’Atalante Nausicaä de la Vallée du Vent