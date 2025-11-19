Nausicaa, plongée dans l’univers de la maintenance industrielle Nausicaa Boulogne-sur-Mer

Nausicaa, plongée dans l’univers de la maintenance industrielle Mercredi 19 novembre, 14h00 Nausicaa Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

L’UIMM Littoral 62, l’AFPI ACM Formation et Nausicaá, en partenariat avec les acteurs du Comité local pour l’emploi, organisent une action pour valoriser les métiers industriels au cœur d’un site touristique emblématique du Boulonnais.

À travers cette initiative originale, les participants découvriront comment les compétences industrielles, et notamment celles de la maintenance, contribuent chaque jour au bon fonctionnement de Nausicaá, premier aquarium d’Europe. L’événement mettra en lumière la diversité des métiers et des savoir-faire nécessaires pour assurer la sécurité, la performance et la durabilité des installations techniques indispensables à la vie du site.

Au-delà de la découverte technique, l’objectif est de montrer le caractère transversal des métiers de l’industrie, présents dans des secteurs variés tels que l’environnement, le tourisme et les loisirs. L’industrie se révèle ainsi comme un univers vivant, innovant et connecté aux enjeux de demain : préservation des espèces, développement durable et excellence technologique.

Cette action s’inscrit dans une démarche collective de promotion des métiers, destinée à éveiller les vocations !

Les transports scolaires sont pris en charge par l’AMIE du Boulonnais via le FSE +

Nausicaa Bd Sainte-Beuve, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lucie.batonneau@uimm-littoral62.fr »}]

Quand l’industrie rencontre le monde marin ! Métiers Maintenance

Nausicaa