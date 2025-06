Naussac en fête – Naussac 5 juillet 2025 07:00

Le week-end du 5 et 6 juillet venez nombreux à la fête à Naussac !

De nombreuses animations seront organisées sur ces deux jours :

Samedi 5 juillet

– 14h Echecs

– 16h Spectacle tout public « Les Tony ». Acrobaties, magie, sketchs comiques…

– 19h Apéritif avec « Band’Acoustic » et repas tapas avec le trio « B&Cie »

Dimanche 6 juillet :

– 8h Déjeuner aux tripous

– 9h30 Randonnée 11km, 13km ou 17km (inscription au 07 70 28 62 09)

– 12h Exposition de voitures anciennes et saucisses-frites. .

Naussac 12700 Aveyron Occitanie comitefetes.naussac12@gmail.com

English :

On the weekend of July 5 and 6, come one, come all to Naussac!

German :

Am Wochenende des 5. und 6. Juli kommen Sie zahlreich zum Fest in Naussac!

Italiano :

Venite a divertirvi a Naussac il weekend del 5 e 6 luglio!

Espanol :

Venga a divertirse a Naussac el fin de semana del 5 y 6 de julio

