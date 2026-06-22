Informations pratiques

Naussac

Naussac en fête

Naussac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Venez nombreux à la fête de Naussac !

De nombreuses animations seront organisées sur ces deux jours

Vendredi 3 juillet

– 17h Randonnée

Samedi 4 juillet

– 8h Déjeuner aux tripous

– 10h Messe. Dépôt de gerbe au monument aux morts

– 12h Apéritif. Pique-nique ouvert à tous.

– 14h Concours de pétanque. Tournoi d’échecs.

– 16h Spectacle de peluches géantes.

– 17h Banda Les Vicabos

– 19h Repas aligot-saucisse avec accompagnement musical par Trio B & Cie. .

Naussac 12700 Aveyron Occitanie comitefetes.naussac12@gmail.com

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English :

Come one, come all to the Naussac Festival!

L’événement Naussac en fête Naussac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)