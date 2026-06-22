Naussac en fête Naussac
vendredi 3 juillet 2026 · Naussac
Informations pratiques
Naussac
Naussac en fête
Naussac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Venez nombreux à la fête de Naussac !
De nombreuses animations seront organisées sur ces deux jours
Vendredi 3 juillet
– 17h Randonnée
Samedi 4 juillet
– 8h Déjeuner aux tripous
– 10h Messe. Dépôt de gerbe au monument aux morts
– 12h Apéritif. Pique-nique ouvert à tous.
– 14h Concours de pétanque. Tournoi d’échecs.
– 16h Spectacle de peluches géantes.
– 17h Banda Les Vicabos
– 19h Repas aligot-saucisse avec accompagnement musical par Trio B & Cie. .
Naussac 12700 Aveyron Occitanie comitefetes.naussac12@gmail.com
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English :
Come one, come all to the Naussac Festival!
L’événement Naussac en fête Naussac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)