Nauti’Ciné Instinct de Survie

Lure Haute-Saône

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Une séance de cinéma tout en barbottant dans l’eau chauffée de la piscine !

INSTINCT DE SURVIE > action et frissons > Tous publics avec avertissement

Une surfeuse (Blake Lively) se retrouve piégée sur un rocher par un grand requin blanc à moins de 200 mètres du rivage… Un sénario efficace et inspiré (1h27).

Tarif 9,50€ (entrée et boisson comprises)

Réservations conseillées auprès de la piscine au 03 84 63 31 78 .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 accueil-piscine@pays-de-lure.fr

