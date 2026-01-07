Nauti’Ciné Instinct de Survie Lure
Nauti’Ciné Instinct de Survie
Lure Haute-Saône
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06 20:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Une séance de cinéma tout en barbottant dans l’eau chauffée de la piscine !
INSTINCT DE SURVIE > action et frissons > Tous publics avec avertissement
Une surfeuse (Blake Lively) se retrouve piégée sur un rocher par un grand requin blanc à moins de 200 mètres du rivage… Un sénario efficace et inspiré (1h27).
Tarif 9,50€ (entrée et boisson comprises)
Réservations conseillées auprès de la piscine au 03 84 63 31 78 .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 accueil-piscine@pays-de-lure.fr
