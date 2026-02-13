Nautilus Comedy Club #2, Le Nautilus, Perpignan

Nautilus Comedy Club #2 Samedi 21 février, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

15 € (entrée seule) et 25 € (entrée + planche)

Début : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Après la réussite de la première soirée stand-up, le Nautilus vous donne rendez-vous pour un nouveau moment de rires et de découverte avec 3 artistes Toulousains

Date : Samedi 21 février 26

19h : ouverture des portes

21h : spectacle

15 € Entrée 25 € entrée + plateau Tapas

Rom Charrette @rom_charrette https://www.instagram.com/theosanchez.gd

Artiste d’origine réunionnaise installé à Toulouse, Rom Charrette est une figure montante du stand-up et de la scène humoristique. Il puise dans son vécu, mêlant humour, sincérité et regard juste sur la vie quotidienne, pour créer un univers à la fois drôle et profond.

Théo Sanchez @theosanchez.gd https://www.instagram.com/rom_charrette

Originaire de la scène toulousaine elle aussi, Théo Sanchez, connu sous le nom theosanchez.gd sur les réseaux, est un comédien et humoriste porté par une énergie contemporaine et une écriture incisive.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Après la réussite de la première soirée stand-up, le Nautilus vous donne rendez-vous avec 3 artistes Toulousains ; Rom Charrette @rom_charrette, Théo Sanchez(@theosanchez.gd), et in invité mystère standup comedy club