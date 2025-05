Nautisme Enez Raid Paddle Pointe du Raz à Douarnenez – Douarnenez, 21 juin 2025 07:00, Douarnenez.

Finistère

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Course ultra longue distance au départ de l’ile de Sein en traversant le raz de Sein et suivant la côte nord du Cap Sizun et ses paysages fabuleux jusqu’à Douarnenez 42 km à parcourir à la force des bras.

Course ouverte aux rameurs confirmés en prone paddleboard.

Inscription sur demande auprès du Kelt Ocean Club

Tarif sur demande pour 2 jours. Course très sécurisée, limitée à 30 concurrents .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

