Nava : l’Afterparty du concert de Ear à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Après un concert sold-out, EAR prolonge l’expérience avec une afterparty exceptionnelle à La Machine du Moulin Rouge, ce vendredi 30 janvier.

Né entre New York et Londres, EAR est un duo électro signé Surf Gang Records, formé par Yaelle Avtan et Jonah Paz. Leur premier album The Most Dear and The Future, sorti en septembre 2025, a rapidement capté l’attention internationale, porté par le single remarqué “Nerves”.

Entre ambiances oniriques, synthés nébuleux et énergies brutes, EAR façonne un univers sonore immersif et hypnotique, à la frontière du rêve et de la transe.

Une afterparty intense et sensorielle, à ne pas manquer qui se fera en Chaufferie à La Machine !

Après un concert sold-out, l’afterparty de Ear sera à La Machine du Moulin Rouge le vendredi 30 janvier !

Le vendredi 30 janvier 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 13 à 18 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T00:55:00+01:00

fin : 2026-01-31T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T23:55:00+02:00_2026-01-30T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/nava/ https://fb.me/e/8bgWqSHNk https://fb.me/e/8bgWqSHNk



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

