Nava revient à La Machine avec un line-up exceptionnel : samedi 7 mars 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Nava revient en Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge avec un lineup 100% parisien, 100% électro.

Après une dernière édition sold-out, Nava est de retour ce samedi 7 mars 2026 à La Machine du Moulin Rouge !

Le samedi 07 mars 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 14 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T00:55:00+01:00

fin : 2026-03-08T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T23:55:00+02:00_2026-03-07T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/nava/ https://fb.me/e/b7HrpORuw https://fb.me/e/b7HrpORuw



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

