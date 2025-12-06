Navette bus Procession St Nicolas de Port Nancy

Navette bus Procession St Nicolas de Port

La navette vous permettra, après le départ du défilé de la Saint-Nicolas prévu place Carnot, de vous rendre à Saint-Nicolas-de-Port afin d’assister à la 778e procession religieuse. Retour assuré également.Tout public

English :

The shuttle bus will take you to Saint-Nicolas-de-Port after the start of the Saint-Nicolas parade in Place Carnot, to attend the 778th religious procession. Return trip guaranteed.

German :

Der Pendelbus bringt Sie nach dem Start der Nikolausparade am Place Carnot nach Saint-Nicolas-de-Port, wo Sie der 778. religiösen Prozession beiwohnen können. Die Rückfahrt ist ebenfalls gesichert.

Italiano :

Dopo l’inizio della sfilata di Saint-Nicolas in Place Carnot, il bus navetta vi porterà a Saint-Nicolas-de-Port per assistere alla 778ª processione religiosa. È garantito anche il viaggio di ritorno.

Espanol :

Tras el inicio del desfile de Saint-Nicolas en la plaza Carnot, el autobús lanzadera le llevará a Saint-Nicolas-de-Port para asistir a la 778ª procesión religiosa. Viaje de vuelta también garantizado.

