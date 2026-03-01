Navette de l’Art Bourges
50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-21 10:15:00
fin : 2026-03-21 17:15:00
2026-03-21
La Navette de l’Art est de retour !
Embarquez à bord des Navettes de l’Art et partez à la découverte des trésors artistiques de la région.
Petits et grands, curieux·ses ou passionné·es, laissez-vous guider le temps d’une escapade culturelle conviviale… et n’oubliez pas votre pique-nique !
Pour lancer la saison, devenir·art vous donne rendez-vous le samedi 21 mars à Bourges pour (re)découvrir trois lieux emblématiques du Cher et vivre une journée placée sous le signe de l’art et de la curiosité. 5 .
50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 27 66 25 66 cooperation@devenir.art
English :
The Art Shuttle is back!
Come aboard the Navettes de l?Art and discover the region?s artistic treasures.
