Navette de l’Art Bourges

Navette de l’Art

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-21 10:15:00

fin : 2026-03-21 17:15:00

2026-03-21

La Navette de l’Art est de retour !

Embarquez à bord des Navettes de l’Art et partez à la découverte des trésors artistiques de la région.

Petits et grands, curieux·ses ou passionné·es, laissez-vous guider le temps d’une escapade culturelle conviviale… et n’oubliez pas votre pique-nique !

Pour lancer la saison, devenir·art vous donne rendez-vous le samedi 21 mars à Bourges pour (re)découvrir trois lieux emblématiques du Cher et vivre une journée placée sous le signe de l’art et de la curiosité. 5 .

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 27 66 25 66 cooperation@devenir.art

English :

The Art Shuttle is back!

Come aboard the Navettes de l?Art and discover the region?s artistic treasures.

