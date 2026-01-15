Navette des neiges Valence
Navette des neiges Valence samedi 17 janvier 2026.
Navette des neiges
Passage à la Gare Routière de Valence, Gare Valence TGV et Collège de l’Europe Bourg de Péage Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-09 2026-02-23
Le Vercors sur un plateau ! Partez pour la station de Font d’Urle depuis l’un des points de ramassage ! Une façon plus écologique, plus économique et plus pratique d’aller faire du ski.
.
Passage à la Gare Routière de Valence, Gare Valence TGV et Collège de l’Europe Bourg de Péage Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vercors on a plateau! Take off for the Font d’Urle ski resort from one of our pick-up points! A more ecological, economical and practical way to go skiing.
L’événement Navette des neiges Valence a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme