Navette d’halloween pour le parc animalier de Sainte-Croix Sarrebourg

Navette d’halloween pour le parc animalier de Sainte-Croix

rue de l’Europe arrêt Isibus Sarrebourg Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

La navette d’Halloween amène les sorcières, mages et gentils petits monstres au Parc Animalier de Sainte-Croix durant les vacances d’automne ! Profitez d’un tarif réduit à l’entrée du Parc en empruntant la navette (réduction accordée sur le billet adulte acheté l’entrée du parc animalier, le jour même) ! Navette payante pour les personnes de 18 ans et plus, sans réservation.

Une navette est également mise en place pour les résidents de Center Parcs.Tout public

rue de l’Europe arrêt Isibus Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

The Halloween shuttle brings witches, magicians and friendly little monsters to the Parc Animalier de Sainte-Croix during the autumn vacations! Take advantage of a reduced rate at the entrance to the Park by taking the shuttle (discount granted on the adult ticket purchased at the entrance to the animal park, on the same day)! Fee-paying shuttle for people aged 18 and over, no reservation required.

A shuttle service is also available for Center Parcs residents.

German :

Der Halloween-Shuttle bringt während der Herbstferien Hexen, Magier und nette kleine Monster in den Tierpark von Sainte-Croix! Profitieren Sie von einem ermäßigten Eintrittspreis in den Park, wenn Sie den Shuttlebus benutzen (die Ermäßigung wird auf die Eintrittskarte für Erwachsene gewährt, die am selben Tag am Eingang des Tierparks gekauft wird)! Der Shuttle-Bus ist für Personen ab 18 Jahren kostenpflichtig, eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Für die Bewohner von Center Parcs wird ebenfalls ein Pendelbus eingerichtet.

Italiano :

La navetta di Halloween porta streghe, maghi e simpatici mostriciattoli al Parc Animalier de Sainte-Croix durante le vacanze autunnali! Approfittate di una tariffa ridotta all’ingresso del Parco prendendo la navetta (riduzione concessa sul biglietto per adulti acquistato all’ingresso del parco animali, lo stesso giorno)! Navetta a pagamento per i maggiori di 18 anni, senza prenotazione.

Il servizio navetta è disponibile anche per i residenti di Center Parcs.

Espanol :

La lanzadera de Halloween trae brujas, magos y simpáticos monstruitos al Parc Animalier de Sainte-Croix durante las vacaciones de otoño ¡Benefíciese de una tarifa reducida en la entrada del Parque tomando la lanzadera (reducción concedida sobre la entrada de adulto comprada en la entrada del parque de animales, el mismo día)! Lanzadera de pago para mayores de 18 años, sin reserva.

Los residentes de Center Parcs también disponen de un servicio de lanzadera.

