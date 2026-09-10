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AGENDA · Andernos-les-Bains

Navette Don de plasma Andernos-les-Bains

mardi 15 septembre 2026 · Andernos-les-Bains

Navette Don de plasma Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
08:45:00
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Navette Don de plasma

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:45:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-10-05 2026-10-20 2026-11-05 2026-11-24

Des bénévoles andernosiens organisent une navette gratuite Andernos Maison du don à Bordeaux pour les dons de plasma et de plaquettes.
A 8h45 à Intermarché Andernos et 9h à Querquillas.
Retour estimé à 13h.
Inscriptions obligatoires par mail evely.carrier@orange.fr   .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   evely.carrier@orange.fr

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English : Navette Don de plasma

L’événement Navette Don de plasma Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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