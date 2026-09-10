Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Navette Don de plasma

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 08:45:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-10-05 2026-10-20 2026-11-05 2026-11-24

Des bénévoles andernosiens organisent une navette gratuite Andernos Maison du don à Bordeaux pour les dons de plasma et de plaquettes.

A 8h45 à Intermarché Andernos et 9h à Querquillas.

Retour estimé à 13h.

Inscriptions obligatoires par mail evely.carrier@orange.fr .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine evely.carrier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Navette Don de plasma

L’événement Navette Don de plasma Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains