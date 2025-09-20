Navette en calèche parking du coq Grande-Synthe

Navette en calèche parking du coq Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Navette en calèche 20 et 21 septembre parking du coq Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Samedi (de 14h à 17h) et Dimanche (10h-12h et 14h-17h)

Navette gratuite en calèche, assurée par les poneys du Pré Vert au départ du parking du Coq. Elle desservira les différents sites à visiter.

parking du coq 4 avenue Rene Carême Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

David Debruyne