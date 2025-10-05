Navette lille3000 / Capinghem & Lomme > direction le Tripostal Capinghem et Lomme Lomme

Navette lille3000 / Capinghem & Lomme > direction le Tripostal Dimanche 5 octobre, 14h00 Capinghem et Lomme Nord

Gratuit sur inscription OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T14:00 – 2025-10-05T18:00

Fin : 2025-10-05T14:00 – 2025-10-05T18:00

Habitants de Capinghem et Lomme, embarquez dans la navette lille3000 direction le Tripostal !

Vous pourrez y découvrir l’exposition « Pom Pom Pidou ».

Cette sortie culturelle gratuite est adaptée à tous les âges : enfants, parents, grands-parents… Venez passer un moment agréable et joyeux en famille ou entre amis !

Planning de la sortie du dimanche 05 octobre

14h00 : départ navette de CAPINGHEM / arrêt « Saint-Philibert » : espace autocars derrière la station de métro

14h20 : départ navette de LOMME / arrêt provisoire « Hôtel de ville » : 76 avenue de Mont à Camp

14h45 : arrivée au TRIPOSTAL (vestiaire sur place) / Visite guidée de l’exposition « Pom Pom Pidou » + Goûter convivial & temps libre

17h00 : départ de la navette retour

17h25 : arrivée à LOMME : arrêt « Hôtel de ville »

17h45 : arrivée à CAPINGHEM : arrêt « Saint-Philibert »

Comment s’inscrire ?

Inscription obligatoire sur ce formulaire (dans la limite des places disponibles)

Infos pratiques par téléphone au 07 60 94 54 69 ou par mail : projet.navettes@lille3000.com

Opération réalisée par lille3000 en partenariat avec Sia Habitat, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de France, mécène du projet

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Porteurs de handicap ? Précisez-le pour que nos équipes puissent vous recevoir dans les meilleures conditions. (Attention, la navette n’est malheureusement pas accessible aux usagers en fauteuil roulant.)

Depuis Capinghem & Lomme > direction le Tripostal