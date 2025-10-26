Navette lille3000 / Hellemmes & Fives > direction la Gare Saint Sauveur Hellemmes & Lille Fives Hellemmes

Navette lille3000 / Hellemmes & Fives > direction la Gare Saint Sauveur Dimanche 26 octobre, 14h00 Hellemmes & Lille Fives Nord

Gratuit sur inscription OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T14:00 – 2025-10-26T18:00

Fin : 2025-10-26T14:00 – 2025-10-26T18:00

Habitants de Hellemmes et Lille Fives, embarquez dans la navette lille3000 direction la Gare Saint Sauveur !

Vous pourrez y découvrir l’exposition « Institut Grand Festif ».

Cette sortie culturelle gratuite est adaptée à tous les âges : enfants, parents, grands-parents… Venez passer un moment agréable et joyeux en famille ou entre amis !

———

Planning de la sortie du dimanche 26 octobre

14h00 : départ navette de HELLEMMES / arrêt « Jacquard » : 196C rue Jacquard

14h10 : départ navette de LILLE FIVES / arrêt « Montagnards » : 113 rue de Lannoy

14h20 : départ navette de LILLE FIVES / arrêt « Fives » : 127ter rue Pierre Legrand (devant la mairie de quartier)

14h45 : arrivée à la GARE SAINT SAUVEUR (vestiaire sur place) / Visite guidée de l’exposition « Institut Grand Festif » + Goûter convivial & temps libre

17h00 : départ de la navette retour

17h20 : arrivée à LILLE FIVES : arrêt « Fives »

17h30 : arrivée à LILLE FIVES : arrêt « Montagnards »

14h40 : arrivée à HELLEMMES : arrêt « Jacquard

———

Comment s’inscrire ?

Inscription obligatoire sur ce formulaire (dans la limite des places disponibles)

Infos pratiques par téléphone au 07 60 94 54 69 ou par mail : projet.navettes@lille3000.com

———

Opération réalisée par lille3000 en partenariat avec Sia Habitat, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de France, mécène du projet

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Porteurs de handicap ? Précisez-le pour que nos équipes puissent vous recevoir dans les meilleures conditions. (Attention, la navette n’est malheureusement pas accessible aux usagers en fauteuil roulant.)

Hellemmes & Lille Fives /// Hellemmes 59260 Fives Nord Hauts-de-France

Depuis Hellemmes & Fives > direction la Gare Saint Sauveur