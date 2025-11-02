Navette lille3000 / Lille Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur Lille Sud & Moulins Lille
Navette lille3000 / Lille Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur Lille Sud & Moulins Lille dimanche 2 novembre 2025.
Gratuit sur inscription OBLIGATOIRE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T18:00:00
Fin : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T18:00:00
Habitants de Lille Sud et Moulins, embarquez dans la navette lille3000 direction la Gare Saint Sauveur !
Vous pourrez y découvrir les expositions « Institut Grand Festif »
Cette sortie culturelle gratuite est adaptée à tous les âges : enfants, parents, grands-parents… Venez passer un moment agréable et joyeux en famille ou entre amis !
Planning de la sortie du dimanche 02 novembre
14h00 : départ navette de LILLE SUD / arrêt Prévoyance » : 35 rue de la Prévoyance
14h15 : départ navette de MOULINS / arrêt « Porte de Valenciennes » : 26 boulevard de Belfort
14h45 : arrivée à la GARE SAINT SAUVEUR (vestiaire sur place) / Visite guidée de l’exposition « Institut Grand Festif » + Goûter convivial & temps libre
17h00 : départ de la navette retour
17h20 : arrivée à MOULINS : arrêt « Porte de Valenciennes »
17h35 : arrivée à LILLE SUD : arrêt « Prévoyance »
Comment s’inscrire ?
Inscription obligatoire sur ce formulaire (dans la limite des places disponibles)
Infos pratiques par téléphone au 07 60 94 54 69 ou par mail : projet.navettes@lille3000.com
Opération réalisée par lille3000 en partenariat avec Sia Habitat, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de France, mécène du projet
Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Porteurs de handicap ? Précisez-le pour que nos équipes puissent vous recevoir dans les meilleures conditions. (Attention, la navette n’est malheureusement pas accessible aux usagers en fauteuil roulant.)
