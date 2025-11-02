Navette lille3000 / Lille Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur Lille Sud & Moulins Lille

Navette lille3000 / Lille Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur Lille Sud & Moulins Lille dimanche 2 novembre 2025.

Navette lille3000 / Lille Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur Dimanche 2 novembre, 14h00 Lille Sud & Moulins Nord

Gratuit sur inscription OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T18:00:00

Fin : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T18:00:00

Habitants de Lille Sud et Moulins, embarquez dans la navette lille3000 direction la Gare Saint Sauveur !

Vous pourrez y découvrir les expositions « Institut Grand Festif »

Cette sortie culturelle gratuite est adaptée à tous les âges : enfants, parents, grands-parents… Venez passer un moment agréable et joyeux en famille ou entre amis !

———

Planning de la sortie du dimanche 02 novembre

14h00 : départ navette de LILLE SUD / arrêt Prévoyance » : 35 rue de la Prévoyance

14h15 : départ navette de MOULINS / arrêt « Porte de Valenciennes » : 26 boulevard de Belfort

14h45 : arrivée à la GARE SAINT SAUVEUR (vestiaire sur place) / Visite guidée de l’exposition « Institut Grand Festif » + Goûter convivial & temps libre

17h00 : départ de la navette retour

17h20 : arrivée à MOULINS : arrêt « Porte de Valenciennes »

17h35 : arrivée à LILLE SUD : arrêt « Prévoyance » ———

Comment s’inscrire ?

Inscription obligatoire sur ce formulaire (dans la limite des places disponibles)

Infos pratiques par téléphone au 07 60 94 54 69 ou par mail : projet.navettes@lille3000.com

———

Opération réalisée par lille3000 en partenariat avec Sia Habitat, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Hauts de France, mécène du projet

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Porteurs de handicap ? Précisez-le pour que nos équipes puissent vous recevoir dans les meilleures conditions. (Attention, la navette n’est malheureusement pas accessible aux usagers en fauteuil roulant.)

Lille Sud & Moulins /// Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/navettes-fiesta-lille-sud-moulins-3 »}] [{« link »: « mailto:projet.navettes@lille3000.com »}]

Depuis Sud & Moulins > direction la Gare Saint Sauveur