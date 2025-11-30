Navettes de Noël Ritmo

Place Désiré Brumbt Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 13:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Les lignes de Noël Ritmo reviennent cette année avec 3 lignes entièrement gratuites vous permettant de rejoindre les chalets de Noël, les dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre de 13h à 19h.

Place Désiré Brumbt Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 60 35

English :

The Ritmo Christmas lines are back this year with 3 completely free lines to the Christmas chalets, on Sundays November 30, December 7, 14 and 21 from 1pm to 7pm.

German :

Die Ritmo-Weihnachtslinien kehren dieses Jahr mit drei völlig kostenlosen Linien zurück, mit denen Sie die Weihnachtshütten erreichen können, und zwar an den Sonntagen 30. November, 7., 14. und 21. Dezember von 13:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

I percorsi natalizi del Ritmo tornano quest’anno con 3 percorsi completamente gratuiti verso gli chalet di Natale, le domeniche 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre dalle 13.00 alle 19.00.

Espanol :

Las rutas navideñas de Ritmo vuelven este año con 3 rutas totalmente gratuitas a los chalets de Navidad, los domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre de 13:00 a 19:00 horas.

L’événement Navettes de Noël Ritmo Haguenau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau