Navettes spéciales Pastillerie de Vichy Départ devant l’Office de tourisme Vichy lundi 20 octobre 2025.

Départ devant l’Office de tourisme 19 rue du parc Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23

Avec ce bon de transport aller-retour au départ de l’Office de Tourisme, vous profitez d’un trajet pratique et confortable jusqu’à la Pastillerie… et retour assuré.

Départ devant l’Office de tourisme 19 rue du parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

English :

With this round-trip voucher from the Tourist Office, you can enjoy a convenient, comfortable ride to the Pastillerie? and back.

German :

Mit diesem Gutschein für eine Hin- und Rückfahrt ab dem Fremdenverkehrsamt können Sie bequem und komfortabel bis zur Pastillerie? und zurück fahren.

Italiano :

Con questo buono di andata e ritorno dell’Ufficio del Turismo, potrete godervi un viaggio comodo e confortevole fino alla Pastillerie e ritorno.

Espanol :

Con este bono de viaje de ida y vuelta de la Oficina de Turismo, podrá disfrutar de un viaje cómodo y confortable de ida y vuelta a la Pastillerie?

