Perros-Guirec

Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez

Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-20 11:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Une sortie en mer avec Paul !

Découvrez la voile traditionnelle au départ de Ploumanac’h.

Glissez le long du chenal pittoresque de Ploumanac’h et longez la Côte de Granit Rose.

Admirez le phare de Ploumanac’h depuis la mer et laissez vous surprendre par les formes évocatrices des célèbres chaos granitiques sculptés par le temps.

10 personnes max (hors équipage).

Inscriptions au Centre Nautique 02 96 49 81 21 .

Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 81 21

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English :

L’événement Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Perros-Guirec