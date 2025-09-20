Navigation à bord d’un voilier traditionnel ! Port-la-Nautique Narbonne

Navigation à bord d’un voilier traditionnel ! Port-la-Nautique Narbonne samedi 20 septembre 2025.

Navigation à bord d’un voilier traditionnel ! Samedi 20 septembre, 13h30 Port-la-Nautique Aude

Gratuit. Sur inscription uniquement. Nombre de places limité à 4 (5 si enfants). Durée : 45 min. Embarquement par le ponton de l’école de voile de la Nautique. Équipement de sécurité fourni. Annulation en cas de prévisions météorologiques défavorables.

Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages

Découvrez des techniques anciennes de navigation à bord du « Deux-Frères », un voilier de tradition labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial !

Pour en savoir plus : https://www.ledeuxfreres.fr/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SJZNf4ChnkY

Port-la-Nautique 46 rue des Nautiquards,11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 07 55 66 05 19 http://www.ledeuxfreres.fr [{« type »: « email », « value »: « ledeuxfreres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 55 66 05 19 »}] [{« link »: « https://www.ledeuxfreres.fr/ »}] La Société Nautique de Narbonne, école de voile, est établi sur l’étang de Bages, au sud de Narbonne. Le petit port de plaisance de Port la Nautique est accessible par la mer depuis Port-la-Nouvelle. Le passage se fait par un pertuis et sous un pont à Port-la-Nouvelle, uniquement pour les bateaux. Parking.

Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez des techniques anciennes de navigation à bord du « Deux-Frères », un voilier de tradition labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial.

© Ledeuxfreres