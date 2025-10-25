Navigation astronomique à bord de L’Hermione Site du Grand Carénage de L’Hermione Anglet

Navigation astronomique à bord de L’Hermione

Site du Grand Carénage de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Plongez dans l’univers de la navigation astronomique telle que la vivaient les premiers navigateurs autour du globe !

Au programme

– Bref historique sur la navigation de l’antiquité à nos jours, la mesure de la latitude et de la longitude.

– Activités avec les répliques d’instruments anciens, qui vous permettront de vous initier à la navigation astronomique Astrolabe et Astrolabe de mer, Anneau astronomique, Bâton de Jacob, Quartier de Davis, Sphère armillaire, Quadrant, Octant, Sextant.

Animation accessible à partir de 12 ans (âge recommandé). .

Site du Grand Carénage de L'Hermione 12 avenue de l'Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

