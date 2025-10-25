Navigation astronomique à bord de L’Hermione Site du Grand Carénage de L’Hermione Anglet
Navigation astronomique à bord de L’Hermione Site du Grand Carénage de L’Hermione Anglet samedi 25 octobre 2025.
Navigation astronomique à bord de L’Hermione
Site du Grand Carénage de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Plongez dans l’univers de la navigation astronomique telle que la vivaient les premiers navigateurs autour du globe !
Au programme
– Bref historique sur la navigation de l’antiquité à nos jours, la mesure de la latitude et de la longitude.
– Activités avec les répliques d’instruments anciens, qui vous permettront de vous initier à la navigation astronomique Astrolabe et Astrolabe de mer, Anneau astronomique, Bâton de Jacob, Quartier de Davis, Sphère armillaire, Quadrant, Octant, Sextant.
Animation accessible à partir de 12 ans (âge recommandé). .
Site du Grand Carénage de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Navigation astronomique à bord de L’Hermione
German : Navigation astronomique à bord de L’Hermione
Italiano :
Espanol : Navigation astronomique à bord de L’Hermione
L’événement Navigation astronomique à bord de L’Hermione Anglet a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Anglet