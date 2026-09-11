Navigation de petits voiliers motorisés sur le bassins de la Villa, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Navigation de petits voiliers motorisés sur le bassins de la Villa Samedi 19 septembre, 10h00 Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le temps d’un après-midi, laissez-vous transporter par le charme intemporel des petits voiliers naviguant sur les bassins de la Villa Arnaga.

Inspirée d’une tradition d’autrefois, cette animation offre un spectacle poétique où de magnifiques voiliers en bois évoluent au gré du vent, pour le plaisir des petits comme des grands.

Venez admirer ces embarcations miniatures, échanger avec leurs passionnés et profiter d’un moment de détente au cœur des jardins de la Villa Arnaga.

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 Avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) achète plusieurs hectares sur la colline dominant la vallée de l’Arraga pour y construire une maison dans le style néo-basque (étages en encorbellement et en pans de bois , toit asymètrique). La construction, sous la conduite de l’architecte parisien Albert Tournaire, aidé sur place par l’architecte bordelais Pierre Ferret, s’échelonne de 1903 à 1906. Pour le décor somptueux, Rostand s’adresse à de nombreux artistes à la mode : les peintres Gaston Latouche, Hélène Dufau, Georges Delaw et Jean Veber, le sculpteur Raoul Verlet et le ferronnier Vian. Le poète y a vécu, avec sa famille, de 1906 jusqu’à sa mort en 1918. Le domaine est acheté par la ville de Cambo en 1961 pour y installer le musée Rostand, créé en 1958.

Le temps d’un après-midi, laissez-vous transporter par le charme intemporel des petits voiliers naviguant sur les bassins de la Villa Arnaga.

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