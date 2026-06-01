Navigation sur le langoustier Cap Sizun lors des Trophées de la Baie d’Audierne Audierne
Navigation sur le langoustier Cap Sizun lors des Trophées de la Baie d’Audierne Audierne samedi 27 juin 2026.
Audierne
Navigation sur le langoustier Cap Sizun lors des Trophées de la Baie d’Audierne
Quai d’Audierne Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Participation et navigation du langoustier Cap Sizun aux Trophées de la Baie d’Audierne durant la course de voilier FFV la Sénane (
www.lasenane.fr). .
Quai d’Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97
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English :
L’événement Navigation sur le langoustier Cap Sizun lors des Trophées de la Baie d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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