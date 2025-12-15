NAVIGATIONS ET DÉCOUVERTES La Grande-Motte

NAVIGATIONS ET DÉCOUVERTES

Partez pour une balade inoubliable au large de La Grande-Motte mer scintillante, ambiance détente et panorama à couper le souffle…

Le tout dans l’esprit chaleureux des vacances de Noël

Navigations de Noël en Catamaran Tous les jours à 15h

Du 20 décembre au 04 janvier, viens vivre un moment magique en mer à bord du Catamaran Lucile Experience

Navigations & découvertes

Tarifs

• Adulte 19 €

• Enfant 14 €

Réservation en ligne .

112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 08 78 92 61

English :

Take an unforgettable trip off the coast of La Grande-Motte: sparkling sea, relaxing atmosphere and breathtaking panorama?

All in the warm spirit of the Christmas vacations

