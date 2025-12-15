NAVIGATIONS ET DÉCOUVERTES La Grande-Motte
Navigations de Noël en Catamaran Tous les jours à 15h
Du 20 décembre au 04 janvier, viens vivre un moment magique en mer à bord du Catamaran Lucile Experience
Navigations & découvertes
Partez pour une balade inoubliable au large de La Grande-Motte mer scintillante, ambiance détente et panorama à couper le souffle…
Le tout dans l’esprit chaleureux des vacances de Noël
Tarifs
• Adulte 19 €
• Enfant 14 €
Réservation en ligne .
112 Quai Charles de Gaulle La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 08 78 92 61
English :
Take an unforgettable trip off the coast of La Grande-Motte: sparkling sea, relaxing atmosphere and breathtaking panorama?
All in the warm spirit of the Christmas vacations
