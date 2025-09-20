Naviguer à bord de la Bisquine Cancalaise Association Bisquine Cancalaise Cancale

Voir préconisations ci-contre : Dans votre sac. Matériels de sécurité fournis. La Cancalais dispose d’un wc.

Inscription obligatoire /

Tarif unique préférentiel : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Au cours de cette sortie, vous profiterez de quelques heures de navigation pour découvrir la Baie de Cancale à bord de ce voilier traditionnel en compagnie de notre équipage.

Pour les plus motivés, participation aux manoeuvres. Aucune compétence nautique nécessaire, uniquement l’envie de partager un moment de convivialité et de découverte.

Suivant la marée et les conditions météo du jour, après avoir embarqué à Port Mer, nous vous proposerons une balade vers le port de la Houle, le Rocher de Cancale, la Pointe du Grouin…

Dans votre sac :

* Pensez à prévoir votre pique-nique

* Prévoyez un vêtement chaud, un vêtement de pluie, un chapeau ainsi que de la crème solaire.

* Vous embarquerez depuis la plage à bord d’une annexe pneumatique qui vous mènera à bord de la Cancalaise. On se mouille les pieds, prévoir des chaussures (fermées) pratiques afin de se déchausser et pour le confort une petite serviette pour s’essuyer avant de se rechausser.

Bateaux typiques de la baie du Mont Saint-Michel, les Bisquines, fameux navires de travail, à la ligne, à la drague et au chalut étaient aussi d'exceptionnels voiliers de course qui s'affrontaient dans de mémorables régates.

« La Cancalaise », CAN.87, lancée le 18 avril 1987, est la reconstitution authentique de « la Perle », une ancienne Bisquine de 1905.

Le programme de navigation de ce voilier du patrimoine maritime est conçu tant pour le plaisir de la voile que pour la découverte de la culture maritime et des milieux naturels côtiers. L’embarquement se fait directement depuis la plage avec une annexe pneumatique. Le transfert entre cette annexe et la Cancalaise est simple mais demande un peu de « souplesse ».

J. De Roover