Naviguer à vue en période d’incertitude Conférence d’Antonin Gaunand Châteauroux

Naviguer à vue en période d’incertitude Conférence d’Antonin Gaunand

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Dans un monde en perpétuelle mutation, la capacité à prendre des décisions éclairées est essentielle mais difficile à réaliser sans avoir l’appréhension de se tromper quant à la bonne voie à choisir.

Une période d’incertitude, si elle comporte une part d’insécurité, est aussi source de challenge et d’opportunités. Ce sujet d’actualité sera développé par Antonin Gaunand, conférencier professionnel et auteur de l’ouvrage Le leadership agile (éditions Eyrolles), lors de cette matinée coorganisée par la CCI et le Crédit Agricole Centre-Ouest.

Cette conférence vous donnera des clés opérationnelles pour comprendre l’incertitude, afin de choisir la stratégie la plus adaptée aux différentes situations. Elle vous permettra également de mieux comprendre vos réactions face à l’incertitude, et vous aidera à créer un environnement pour rester sereins lorsque vous naviguez à vue . .

English :

In an ever-changing world, the ability to make informed decisions is essential, but difficult to achieve without the apprehension of being wrong about the right path to choose.

German :

In einer sich ständig verändernden Welt ist die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, von entscheidender Bedeutung, aber schwer zu erreichen, wenn man nicht die Befürchtung hat, den richtigen Weg zu wählen.

Italiano :

In un mondo in continua evoluzione, la capacità di prendere decisioni informate è essenziale, ma difficile da raggiungere senza la paura di sbagliare la strada da seguire.

Espanol :

En un mundo en constante cambio, la capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa es esencial, pero difícil de conseguir sin el miedo a equivocarse sobre el camino correcto a seguir.

