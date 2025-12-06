Naviguer ensemble dans l’ère de l’information : un atelier familial pour déjouer la désinformation Théâtre de la Concorde Paris

À l’heure où nos sociétés traversent une véritable crise de confiance envers l’information, savoir décrypter le vrai du faux n’a jamais été aussi essentiel. Cet atelier interactif s’adresse aux familles – parents, grands-parents et adolescents dès 10 ans – pour reprendre le pouvoir face à la désinformation numérique.

Un moment d’échange et de partage en trois temps :

D’abord, un miroir tendu aux adultes : quel est notre propre rapport aux médias et réseaux sociaux ? Sommes-nous nous-mêmes à l’abri des manipulations ? Un exercice salutaire d’introspection pour mieux comprendre nos réflexes face à l’information.

Ensuite, une plongée dans l’univers numérique des enfants : décryptage de leurs usages, compréhension des mécanismes qui les influencent et des conséquences concrètes sur leur quotidien. Parce que comprendre, c’est déjà protéger.

Enfin, des outils pratiques et des conseils concrets pour accompagner sereinement les plus jeunes dans ce monde numérique complexe. Vous repartirez avec des clés pour cultiver l’esprit critique en famille et naviguer ensemble, en toute confiance.

FakeOff est une association de journalistes issus de tous médias engagée dans le développement de l’esprit critique et contre la désinformation de masse.

Parce que nos sociétés sont traversées par une crise de confiance envers l’information, il est urgent d’apprendre à déjouer les manipulations et à cultiver l’esprit critique.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

