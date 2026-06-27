La Possonnière

NAVIGUEZ, OBSERVEZ, PROFITEZ

Le Port La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Au départ de La Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel de Terre & Loire pour une balade commentée.

Naviguez, observez, profitez ! Balade d’une heure trente au fil de l’eau, jumelles au cou, guide en main,

observez la faune ligérienne. Engagez la discussion avec votre pilote sur les crues, la batellerie ou la pêche…

La Loire en tout simplicité.

Entre îles et vignobles au pied de la Corniche angevine, embarquez pour une rencontre avec le grand fleuve.

Au départ de La Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel pour une balade commentée.

Partez à la découverte du patrimoine culturel et des richesses naturelles de la Loire. Pour être au plus proche

du fleuve, une navigation douce est favorisée (voile, avirons, perche, descente au courant). Pour une heure

et demie ou pour plusieurs jours, la Loire, intime et conviviale, vous ouvre ses bras.

Du mardi au vendredi 17h00 // Samedis 15h // Dimanches 11h, 15h et 17h.

D’autres balades thématiques sont possibles balade Fleuves et Papilles , Apéro au soleil couchant … Départ assuré à partir de 6 personnes. Capacité maximale de 12 personnes. Durée 1h30. Lieu de départ/arrivée Port de La Possonnière. Réservation obligatoire. .

Le Port La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

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English :

Depart from La Possonnière and climb aboard a traditional Terre & Loire boat for a guided tour.

L’événement NAVIGUEZ, OBSERVEZ, PROFITEZ La Possonnière a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages