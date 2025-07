Naviguez sur le Canal de Berry Bourges

Naviguez sur le Canal de Berry Bourges samedi 12 juillet 2025.

Chemin des Charbonneaux Bourges Cher

Tarif : 13 – 13 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-07-12 14:30:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

2025-07-12

Cet été empruntez le Canal de Berry et profitez d’une balade sur l’eau !

Location exclusivement sur place aucune réservation possible en amont. 5 personnes maximum par bateau. 13 .

Chemin des Charbonneaux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 99 32 53

English :

Take a trip on the Canal de Berry this summer!

German :

Fahren Sie diesen Sommer auf dem Canal de Berry und genießen Sie eine Fahrt auf dem Wasser!

Italiano :

Quest’estate, andate sul Canal de Berry per un giro sull’acqua!

Espanol :

Este verano, date una vuelta por el Canal de Berry

