Nawba mâya – Musique savante d'Algérie Théâtre Mandapa Paris Dimanche 11 janvier 2026, 18h00

Ensemble Albaycin Direction: Maître Rachid Guerbas

À l’image de l’Andalousie, carrefour de l’extrême et du Moyen-Orient, du Maghreb et de l’Europe, où est née la musique Arabo-Andalouse, l’Ensemble Albaycin est constitué de musiciens d’expériences sociales très différentes, de formations variées, de cultures et d’origines, de religions et d’âges divers.

Espace de savoir, espace de profane et de sacré, de patrimoine, mais aussi espace de création, l’ensemble s’inscrit dans une démarche de rigueur et de créativité afin d’offrir un chant profond et vrai : la nawba.

Rachid GUERBAS réalise ici un travail unique et méticuleux de recherche portant autant sur les mélodies que sur les rythmes, transcendant les différentes écoles dans le but de dégager cette musique des restaurations hasardeuses, des habitudes et des replis sur soi qui l’empêchent de retrouver sa place dans le patrimoine musical universel.

Né en Algérie, Rachid GUERBAS est, dès son plus jeune âge, nourri de musique populaire citadine algéroise et de musique sacrée. Cette confluence initiale l’a d’emblée placé sous le signe de la curiosité et de l’ouverture.

Son adolescence fut marquée aussi bien par la guitare classique que par la passion du Chaâbi, musique populaire algéroise, qui a certains liens avec le répertoire arabo-andalou.

En 1990, il crée l’Ensemble Albaycin de musique arabo-andalouse avec lequel il continue de mener un travail unique en matière de réhabilitation de ce patrimoine.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

