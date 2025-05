Nawel Dombrowsky – Saison Bouche d’Air – Salle Paul Fort Nantes, 20 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 20:30 – 22:30

Gratuit : non de 13 à 18€ de 13 à 18€

Sous des influences jazz, pop et musiques du monde, Nawel Dombrowsky chante une multitude de personnages en s’entourant de trois multi-instrumentistes. Chanteuse, comédienne et artiste de cabaret, elle donne de la voix depuis 2022 dans le spectacle « Les Femmes à la cuisine », qu’elle a créé avec Yanowski (Cirque des Mirages). Elle nous livre en cette saison son premier album, « Incarnée », dont elle a entièrement écrit les paroles. On y croise toutes sortes de personnages : des « en manque d’amour », des collectionneuses de vieillards fortunés, des femmes fatales maladroites, des vieilles âmes, des invisibles, des criminels repentants… Avec son humour tendrement ravageur et une dose de gravité, Nawel leur donne la parole. Rappelons que l’artiste a assuré les premières parties de Juliette et Arthur H en 2023. Des débuts prometteurs !

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0251721010