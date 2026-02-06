Nawell Madani Agen Agora Agen

Nawell Madani

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Nawell présente son nouveau spectacle, abordant ses défis et défauts, avec maturité. Déconseillé aux moins de 16 ans.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle !

À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nawell Madani

The experience of life. Anne Roumanoff?s new show.

Anne?s humor doesn?t divide, it unites.

L’événement Nawell Madani Agen a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen