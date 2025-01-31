NAWELL MADANI – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

NAWELL MADANI Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !Biographie de Nawell MadaniNawell a quitté sa Belgique natale afin d’accomplir sa passion pour la danse. Arrivée à Paris, elle deviendra rapidement danseuse professionnelle puis chorégraphe pour de nombreux artistes musicaux.En septembre 2011, elle fait ses premiers pas dans l’humour et intègre immédiatement la troupe du Jamel Comedy Club.Depuis, Nawell enchaîne : animatrice pour MTV, comédienne (notamment dans Les Lascars), nouvelle égérie de la marque PUMA, le tout sans

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01