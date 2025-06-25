Nawell Madani SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Nawell Madani SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône mercredi 14 janvier 2026.

Nawell Madani

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 22:00:00

2026-01-14

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .

